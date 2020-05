Por qué BondisYa no sirve para controlar al Grupo Zbikoski

POSADAS. La aplicación para celulares BondisYa, no permite a los usuarios del transporte urbano, conocer dónde se encuentra el colectivo esperado, cuando este se encuentra a una gran distancia o cuando la línea no está funcionando. Esto implica que los usuarios no cuentan con un registro, mediante la aplicación, cada vez que los colectivos demoran más de 18 minutos.

Por ello, la aplicación no permite controlar el cumplimiento de las frecuencias establecidas por el pliego de concesión, para las empresas de transporte urbano.

El pasado 1 de Marzo, el intendente Leonardo Stelatto presentó la aplicación BondisYa en su discurso inaugural. Por entonces, anunció el desarrollo de la aplicación para otorgar un mejor servicio al usuario del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) con la información de las líneas y recorridos de los colectivos.

Una aplicación que no informa cuando no hay ómnibus

Sin embargo, para empezar, BondisYa no informa sobre las líneas y recorridos que no son controlados por el Grupo Zbikoski, la firma que controla el 80% de las líneas de colectivos en el Gran Posadas y es subsidiaria de Servicios Urbanos SA, a su vez, la administradora de las tarjetas SUBE Misionero (Sistema Único de Boleto Electrónico). BondisYa fue desarrollada por Servicios Urbanos SA y por el municipio.

Dicho esto, los usuarios que utilizan BondisYa se encuentran con que la aplicación no informa la posición en la que se encuentran las unidades, cuando las mismas se encuentran a más de 19 minutos de espera. Es decir, sólo informa el tiempo de espera, cuando este no supera los 19 minutos. Y cuando los colectivos de Casimiro Zbikoski funcionan con una frecuencia de 30, 45 y 60 minutos, no hay registros de esa infracción en BondisYa.

Con la cuarentena obligatoria, los usuarios mermaron bruscamente y las empresas redujeron la cantidad de unidades circulantes. Así pues, se amplió el tiempo de espera de colectivos. Ahora, con la salida progresiva de la cuarentena obligatoria por Covid-19, los usuarios vuelven a experimentar los problemas con las frecuencias de los colectivos.