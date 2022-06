Por un caño roto de su vecino, sus paredes chorrean agua

POSADAS. Difícil situación que vive un vecino de la Chacra 136 de Villa Cabello, producto de pérdidas en un caño del baño de sus vecinos, sus paredes “chorrean agua” y están a punto de derrumbarse.

En diálogo con MisionesCuatro, Miguel Duarte, residente en el lugar desde hace más de 30 años, contó que, por las pérdidas de agua y humedad de sus vecinos, solicitó asistencia de las autoridades para mediar en el conflicto.

Según comentó el vecino, incluso propuso a sus vecinos hacerse cargo de los costos del trabajo de un plomero que arregle los caños, pese a ello, todo sigue igual.

Se está por caer la mampostería del baño, no es una gota, chorrea agua”, contó afligido el vecino quien llevaría más de cuatro años con esta situación.

Consultado sobre su salud, Duarte dijo que “me afecta terriblemente, vivo enfermo. No puedo ir al baño, no me puedo bañar, no puedo poner un papel higiénico porque se moja todo”. “Tengo problemas en los pulmones y en la respiración por la humedad y el mal olor”, cerró.