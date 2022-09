Posadas tiene su propia liga municipal de Beach Vóley

POSADAS. La profesora Cecilia Melgarejo, a cargo de las actividades deportivas de la playa Costa Sur y flamante organizadora de la Liga, anticipó que tendrá a su cargo las áreas sub 14, sub 16, en tanto que su colega Alejandro Cardozo, se ocupará del sub 18 y las mayores.

Por su parte, Alejandro Cardozo destacó que es “la primera liga de Beach Vóley en la provincia” y que será “un puntapié muy importante para el crecimiento de este deporte”. Asimismo, informó que el certamen estará compuesto por las categorías sub 14, sub 16, sub 18 y primera división masculina y femenina.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 10 de septiembre, fecha en la que se comenzará a organizar el fixture de la competición. Los interesados en formar parte de esta experiencia inédita podrán consultar a través del siguiente teléfono celular: 3764-764746 para categorías sub 14 y sub 16; en tanto que para las categorías sub 18 y primera, el número de contacto es: 3764-112707.