Preocupación en la Chacra 159 por la inseguridad

POSADAS. Misiones Cuatro visitó el lugar y dialogó con Ramón Benítez, uno de los vecinos que padecen la inseguridad que impera en la zona: “Como tengo un tallercito me robaron de todo, bicicletas, baterías, amoladora, agujereadora, yo tengo tres perros, pero los duermen y roban igual”, relató.

Contó que realizó la denuncia correspondiente en la policía, sin embargo, nunca pudo recuperar todos los objetos que le fueron hurtados. “Cuando hice la denuncia, no me dieron la constancia porque no había quién firme, y cuando recuperaron lo robado no encontraban el expediente”, señaló Benítez.

Según comentó el damnificado, todos los vecinos atraviesan la misma situación de temor e inseguridad, ya que en el barrio no hay patrullaje policial y los fines de semana se convierte en “tierra de nadie”, por lo que exigen más controles en el lugar.