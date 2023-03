Preocupación por el estado de salud de los taxistas posadeños

POSADAS. Víctor Welter se desempeña como taxista en la capital misionera y, en diálogo con el móvil de MisionesCuatro, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa, tanto él como sus colegas: “estamos bastante preocupados porque a un compañero la semana antepasada le agarró un ACV por Córdoba y Ayacucho. Gracias a los compañeros que le acudieron, le pudieron sacar del auto, le llevaron al hospital y todavía está en terapia”, reveló.

“Así estamos unos cuantos, los que estamos trabajando y los ex taxistas, en menos de un mes, son 18 fallecidos, otros que le agarró ACV, es bastante preocupante”, expresó el trabajador del volante.

Respecto a la situación laboral comentó: “son muchas horas, ahora hay que hacer mínimo 18 horas para más o menos llevar algo, hay algunos propietarios que se creen cancheros y están cobrando entre 7 y 8000 pesos el alquiler del vehículo, más tener combustible, lavado. Tenés que hacer como mínimo $12.000 y ahí arrancamos, que podés llevar algo a la casa y no hay tanto para el mercado porque UBER está arrasando con todo”.

“Es mucha la presión que tenés para juntar la plata del vehículo, la presión de que cada vez manejamos, manejamos mal, hay una presión para que no te toquen el auto, no te choquen, vos no chocás. Son muchos factores”, afirmó Welter.