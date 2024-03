Reclaman mejoras en el alumbrado público para el barrio San Isidro

Imagen de archivo

POSADAS. Vecinos del barrio San Isidro reclaman desde hace tiempo mejoras en el alumbrado público. Emilia Lescaffette, vecina del lugar, comentó al móvil de MisionesCuatro que por las noches la zona es muy oscura e insegura.

“Una semana hay, la otra semana no y así estamos con la luz. Es un desastre, le pedimos por favor si pueden arreglar en el barrio porque necesitamos”, expresó la mujer que reside en la Manzana 27.

Y agregó: “muchas zonas oscuras, toda la avenida estamos en la oscuridad. Está peligroso porque hay demasiados muchachos en la droga, toda la noche andan. Necesitamos por favor la luz en el barrio San Isidro”.

Con respecto a la presencia policial, señaló: “muy poco veo la policía, si no les llamás no vienen, no recorren”, declaró la vecina.