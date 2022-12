POSADAS. Uno de los residentes del asentamiento popular “Alberto Fernández”, quien aseguró estar en contacto con los presidentes de los barrios Néstor Kirchner, Giovinazzo, Santa Clara, Alberto Fernández, Santa Clara, San Isidro, Los Patitos I y Los Patitos II, exigió públicamente a las autoridades que correspondan el mejoramiento de un camino de tierra, en lo que es la Avenida 210, desde el ingreso al barrio NK –en la intersección con la calle 79- hasta el autódromo de Posadas, de tal forma que se facilite el ingreso y egreso de unos 10 mil vecinos de la zona.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Juan Ávila, residente del Bº Alberto Fernández, sostuvo que el reclamo de saneamiento de la avenida ingreso a los barrios mencionados, lo vienen haciendo desde hace “muchísimo tiempo”. “Me dirijo a todos los representantes políticos y funcionarios con todo respeto. Esto está en conocimiento del ingeniero Lalo Stelatto (el intendente de Posadas) y de los delegados zonales”, insistió Ávila, remarcando que todos estos barrios sufren la situación de la intransitabilidad de esta avenida o “continuación de la Av. 210”.

“Es una avenida, pero tiene 500 metros y 300 metros allá que no cuesta nada (sanear) Entiendo que (los funcionarios) laburan continuamente en otros barrios. Pero (arreglar esta avenida), no sólo es necesario, es de suma urgencia”, explicó Ávila a ese medio. Y agregó: “Ellos están sabiendo, vienen todo el tiempo. Todos los funcionarios saben que no cuesta nada unir ese pedacito. No le estamos pidiendo asfalto”, subrayó el vecino.

La reparación de una avenida crucial para cerca de una decena de barrios populares

Ante la consulta de este medio, Ávila explicó que pretenden arreglos en la avenida 210, “desde la entrada del barrio Néstor Kirchner hasta las viviendas (del Bº) Las Orquídeas, en el Autódromo. Es el camino que nos saca más rápido a todos los vecinos. Para nosotros, hacer una compra o ir a la salida (de primeros auxilios, CAPS), mirá las vueltas que tenemos que hacer. Necesitamos que de forma inmediata nos den solución”, manifestó el vecino.

“Tenemos un montón necesidades que están olvidadas. Y un montón de pedidos hechos. Esto está en conocimiento de ellos”, bramó Ávila, quien aseguró hablar en representación de los barrios citados más arriba, porque está en contacto con “todos los presidentes zonales”.

“Somos más de 10 mil personas, calculo, que necesitamos (la reparación de) ese pedacito (de la avenida 210)”, remató el vecino.