Reconocida periodista brindará una charla sobre trata y tráfico de personas

POSADAS. Este miércoles a las 10 h en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, la periodista argentina de origen ruso, Kitty Sanders, brindará una charla sobre trata y tráfico de personas gratuita. La mujer viene investigando desde hace tiempo en el tema, publicó un libro y trabajó como infiltrada en burdeles de distintos países de Europa.

“Es un placer para mí estar en Posadas, es mi segunda visita, en año 2018 fue mi primera visita y volví porque zona Misiones es una zona roja por delito de trata y tráfico de personas. Dediqué más de mitad de mi vida a luchar contra este delito, viajo por todos los países europeos de América Latina para prevenir este delito y también para capacitar personas y dar charlas”, declaró la investigadora.

Consultada sobre cómo se previene, respondió: “con información, saber cómo actúan redes de trata, que no actúan ahora a través de secuestro físico, ahora están actuando a través de redes sociales. Invitan a la Juventud a viajar a Buenos Aires, a Francia, a Alemania, a trabajar como artista plástica, niñera, modelo y, realmente cuando la chica o el chico viaje a otra provincia, queda solo, o a otro país queda solo, no sabe el idioma, no conoce a nadie, y el proxeneta, empieza a decir ‘ahora vas a servir los clientes’”, declaró la periodista.

Respecto a las personas que caen en este tipo de delitos comentó: “no solamente personas de clase baja, también chicas y chicos de clase media están aceptando este tipo de trabajo, entre comillas, porque quieren ser independiente, vivir solo, trabajar”.

“Por eso es muy importante prevenir este delito, aclarar a los jóvenes para que no crean en ofertas truchas laborales. Por eso, mañana voy a dar una charla gratuita, abierta para todo el público, a la 10 de la mañana en la Universidad Nacional de Misiones. Es algo muy importante para saber y romper los mitos sobre esta temática”, expresó Sanders.

Además, dijo que las redes sociales son un elemento de captación: “ redes como Instagram como Facebook le dan más herramientas para los proxenetas para engañar a los chicos y chicas, porque a través de Instagram eligen la vista de la chica y en su Facebook encuentran información donde vive, con quien vive, a que boliche le gusta, que quiere y a través de esta información que consiguen en redes sociales están engañando”.

Por último, con respecto al libro del cual hablará este miércoles, señaló: “es un best seller, por primera edición del libro fui amenazada porque cuento mis historias durante mi investigación encubierto de 8 años. Aclaro los métodos, cómo manipulan, qué métodos utilizan para engañar a las chicas y chicos. Cuando estaba en burdeles, empecé a conocer a las chicas de América Latina y me sorprendí”, expresó Sanders.