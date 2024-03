Reemplazo de la empresa Bencivenga: “pusieron un servicio para tratar de suprimir un buen servicio”

Desde este 1º de marzo, Bencivenga dejó de prestar el servicio de transporte urbano en Posadas. De esta manera, las líneas 14; 16; 23 y 28 están a cargo de la empresa Nuestra Señora del Rosario, perteneciente al Grupo Z.

Las unidades son de color blanco y llevan inscripta en los laterales la frase “NSR al servicio de la Municipalidad de Posadas”, al tiempo que, en el frente, la cartelería luminosa indica el número de la línea.

En ese contexto, para conocer la opinión de los usuarios de transporte respecto a este cambio, en el Programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó con Néstor Alfonso, el referente vecinal de Villa Cabello, quien al respecto comentó: “impactó porque primero ocuparon los colectivos de color azul que confunde, justamente porque acá hay una intersección en Villa Cabello que también el número 32 y 31 tienen el mismo color”, expresó.

“No entendía nada la gente, recordar de que Villa Cabello tiene el 70 por ciento de adultos mayores, encima no está muy bien señalizado algunos de los carteles que pusieron en los colectivos y encima son colectivos viejos, que están deteriorados por el paso del tiempo, o sea, pasamos de tener un colectivo con aire acondicionado, un buen servicio que teníamos con Bencivenga, a esto”, declaró el vecino.

Asimismo, contó que las unidades no contaban con el cobro de SUSA y debieron abonar el boleto en efectivo: “tuvimos que abonar el boleto y los asientos estaban todos flojos. Se nota que es un colectivo que data de muchos años, o sea, pusieron un servicio para tratar de suprimir un buen servicio, o sea, bajamos de estar un 10 a un 2 por dar un ejemplo”, afirmó Alfonso.

Por otra parte, contó que juntaron firmas para exigir las mejoras en el servicio: “somos un grupo que estamos juntando firmas. La gente está cansada, muy molesta con el servicio. El día lunes estaríamos presentando una nota en el Concejo Deliberante porque estamos cansados. Juntamos muchas firmas. pedimos una mejora en la calidad del servicio y, sobre todo, la Sube Nacional”, comentó Alfonso.

En esa línea agregó: “muchos concejales presentaron proyectos para que se trate, pero nosotros no nos quedamos únicamente en la implementación de la Sube Nacional. Como usuarios, queremos la mejora del servicio porque no nos sirve de nada si colocan la Sube Nacional y no mejoran el servicio, estamos en la misma”.

“Apuntamos a un servicio eficaz y eficiente y todo lo que plasmamos en la nota queremos que los políticos municipales cumplan con lo que ya está establecido”.

“Eso es lo que exigimos porque estamos cansados de viajar como ganados, de esperar horas y horas”, manifestó el referente vecinal.

Por otra parte, confirmó que continúa la reducción de frecuencias. “Siempre recalco que dejamos de ser usuario y pasamos a ser esclavo”, expresó Alfonso.