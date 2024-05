Se suman docentes a la huelga de hambre en el Colegio Martín de Moussy

La crisis salarial educativa en la provincia llevó a dos docentes del Colegio Nacional Martín de Moussy a tomar medidas drásticas esta semana, sumándose a una huelga de hambre como forma de protesta ante la falta de respuestas del gobierno provincial.

Irma Melgarejo, una de las docentes que decidieron llevar adelante esta medida extrema, compartió su testimonio, expresando la insostenibilidad de la situación y su solidaridad con las colegas que enfrentan las mismas dificultades.

“Me sumé a raíz de que la situación en la provincia está fea y complicada”, afirmó Melgarejo, reflejando el sentir de muchos docentes que se encuentran en una situación similar. Inicialmente, había considerado encadenarse en el Consejo General de Educación como forma de protesta, pero al ver la extrema situación de sus colegas, decidió unirse a la huelga de hambre.

“Somos dos docentes en esta medida de fuerza. Una tercera persona se retiró a su casa”, agregó Melgarejo, destacando la gravedad de la situación que enfrentan. La docente explicó que comenzó la huelga el martes por la tarde y continuará “hasta que el cuerpo me dé”.

Melgarejo, quien también es profesora de Garupá, describió las dificultades que enfrenta en su vida diaria, desde largas jornadas laborales hasta problemas económicos que afectan su capacidad para llegar a fin de mes. “Los viernes trabajo de 7 a 22 horas. El combustible está caro, el colectivo no me da los horarios y no llego”, lamentó.

Además, compartió la preocupación por su colega en huelga, quien tiene tres hijos y se encuentra en una situación extrema. “Alquilo, soy sostén de familia, tengo un hijo y todavía no pude pagar la luz ni el agua”, reveló, subrayando la urgencia de la situación que enfrentan.