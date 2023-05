Sigue la polémica con Uber: “La plata que cobra no va a los posadeños”

POSADAS. Suman 100 los autos registrados en Uber que fueron retenidos. Desde el Municipio se llevaron a cabo inspecciones y fiscalizaciones para garantizar el cumplimiento de esas condiciones, y, como resultado, se han retenido poco más de 100 vehículos que operaban sin autorización y de manera ilegal con la plataforma Uber.

Sobre este tema y otros, habló Jorge Aguirre, el propietario de Remises Avenida, en diálogo con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro.

En primer lugar, se refirió a la Ordenanza 16/96 que fija un recargo para la tarifa de taxis y remises: “no hay libertad de acción con respecto a los precios. El taxi tiene que poner reloj y, el remis, actualmente pone el odómetro y en base a eso tiene que cobrar”.

“A Uber nadie le controla, no está inscripto en Posadas, no tiene cara visible, no tiene oficina, no tributa en la municipalidad, en la provincia. La plata que va del 25%, que le cobra a los que están haciendo de Uber, va no sé a dónde, a qué país o a quién, no vuelve al contribuyente, al posadeño, al misionero esa plata. Si partimos de esa base esa gran diferencia”, declaró Aguirre.

“El remis para habilitarse necesita 25 ítems demás paga todos los derechos de expediente, habilitación, paga la inscripción anual que son 3200 pesos mensual padrón comercio y un sin fin de impuestos”, precisó.