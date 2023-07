Siguen los reclamos por el servicio de transporte urbano

Cristina Cuevas, usuaria de transporte urbano e integrante de “los usuarios somos pueblo”, una organización creada recientemente y conformada por más de 40 personas, entre ellos, presidentes de barrios, asociaciones civiles y gremios, habló este martes en el programa “Otro Día Más”, conducido por Pablo García y Romina Mazur, que se emite por la radio Social Club 97.7, sobre el nuevo aumento de boleto urbano.

“Queremos saber en qué se basaron para estipular todos esos importes que se viene a diciembre, no hay aumento de sueldo, la inflación nos come el hígado, no sé en qué se basaron, esa es la preocupación de todos”, expresó

Asimismo, dijo que el pedido de la organización es “que se retrotraiga el decreto, aparte el mal servicio, incorporaron un montón de cosas. Nos llevaron a un corral que es propiedad de Zbikoski, hacen un paro sorpresa, hacen reducción de frecuencia. Los usuarios pagamos las consecuencias”, expresó Cuevas.