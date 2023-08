Solicita una vivienda hace 18 años: tiene hijos menores y es paciente oncológica

POSADAS. Soledad Gruber tiene tres hijos menores y es paciente oncológica. No puede acceder al pago de un alquiler y hace 18 años espera una casa del Iprodha.

En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, relató la situación que atraviesa: “estoy inscripta desde el 2005, reúno todos los requisitos, presenté en mesa de entrada en el IPRODA, me recepcionaron la nota, nunca me dieron una respuesta. Me mandaron solamente un mensaje que decía que yo estaba participando de la convocatoria 250. Estuve mirando los cuatro sorteos y no salí”, comentó la mujer.

“Reúno todos los requisitos, tengo certificado de discapacidad, tengo tres hijos menores de 8, 7 y 5 años Tengo garante, tengo pagador principal, garante y mi sueldo. Donde yo estoy viviendo es un terreno en sucesión, me dijeron que en cualquier momento sale eso yo no tengo dónde ir, no tengo familia acá”, añadió.

“Dieciocho años hace que estoy pidiendo y en buena ley, digamos. No sé qué sucede que a cualquiera que presenta antes le dan casa y a mí no”, precisó Gruber.

Por último, señaló que no puede acceder al pago de un alquiler, por eso es que solicita la vivienda: “no tengo casa, tengo tres hijos menores, tengo problemas de salud muy importantes. Necesito estar tranquila en mi casa y dejarle algo a mis hijos y que no quedemos en la calle. Pagar la cuota de una casa tengo lo que no tendría para pagar 150 mil todos los meses de alquiler, después luz agua y ¿qué comemos con los chicos? la escuela, Ese es mi problema, mi preocupación”, concluyó la mujer.