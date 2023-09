Solicitan asistencia para un hombre en estado de abandono que padece discapacidad

POSADAS. Solicitan asistencia para brindar un tratamiento adecuado a Elías Ojedes de 60 años, que padece de discapacidad y hoy sólo cuenta con la ayuda de algunos vecinos, una de ellas es Elida Portalis, quien relató al móvil de MisionesCuatro la situación de abandono en la que se encuentra esta persona.

“Está en el suelo que en la silla”, reveló la mujer.

El hombre reside en Calle 55B, en la casa 9266, en el barrio Cocomarola Este. “Cuando vine acá en 2006, él ya estaba en silla de rueda. Estaba casado, después se separó, la señora se fue y nunca más vino, tiene dos hijos. De ahí él fue cayendo”.

“Era taxista en Buenos Aires, le asaltaron, le abrieron la cabeza y ahí perdió medio cuerpo”, comentó.

Asimismo, reveló la difícil situación por la que atraviesa Elías: “lo vemos re mal, no tiene nadie que le venga a ayudar, está todo sucio. La comida le paso yo, desayuno, no cocina no, si no tiene movilidad”.

Consultada si hubo algún tipo de asistencia por parte de algún organismo, contó: “vino la policía vino la ambulancia con una doctora, una asistencia social de la policía. Me vinieron a buscar para ir a firmar para agilizar el pedido. Dijeron que el jueves probablemente le venían a buscar para llevarle al Baliña y hasta ahora nada. Es urgente, que lo internen”, declaró Elida y brindó su número de teléfono para las personas que deseen ayudar a Elías: 376-4737630.