Solicitan más iluminación en la Chacra 183

POSADAS. Vecinos de la Chacra 183, ubicada en Avenida Leandro N. Alem y Las Heras, piden que haya mejoras en la iluminación. El móvil de MisionesCuatro habló con Sofía Gómez, una vecina de la zona, quien contó que hace un año permanecen a oscuras por las noches y, como consecuencia, notaron un incremento en la inseguridad.

“Había focos, no sé qué habrá pasado, acá donde yo estoy prácticamente estoy en la oscuridad no tengo luz a la noche y, debido a esto, se incrementó la inseguridad en la zona, es peligroso la verdad que está peligroso, hay ladrones”, declaró la vecina.

Respecto a la presencia de ladrones en el barrio señaló: “te llegan en la casa, hace un rato apareció uno que me pidió para comer, me pidió plata, trabajo. Yo le digo, no tengo. La verdad que es muy peligroso acá este barrio”.

Por último, dijo que hay poca presencia policial: “a veces veo que pasa, no siempre. Más pasa por avenida Alem, pero acá por este barrio muy poco pasa”, comentó.