Suba en el precio de los combustibles: de la sorpresa a la resignación

La reciente noticia sobre el aumento de precios de los combustibles en todo el país ha dejado a los conductores de Misiones con sentimientos encontrados. Misiones Cuatro salió a las calles con sus cámaras para consultar a los conductores sobre su percepción y reacciones ante esta nueva alza en los precios y la escasez de combustibles en los surtidores.

El aumento del 7,6% en los combustibles, confirmado por las principales petroleras que controlan el expendio minorista, ha generado diversas opiniones entre los conductores misioneros. Muchos de ellos, lamentablemente, ya no se sorprenden por las constantes subidas de precios que enfrentan en el mercado.

Un motociclista, que se enteró de la situación en el momento de intentar cargar combustible, expresó su frustración y señaló: “Es un conjunto de cosas, política, empresarios, uno no sabe ya”. La escasez de los últimos días se suma a su frustración.

Un jubilado que aguardaba en la fila para llenar el tanque de su vehículo, con un toque de ironía, comentó: “Somos unos genios en Argentina, sabemos votar a nuestros gobernantes”.

Otro conductor, ante tantas versiones encontradas sobre los motivos del faltante de combustible, enfatizó que lo fundamental es resolver la problemática.

En medio de la escasez, un motociclista que esperaba en la fila durante media hora compartió su pesimismo, comparando la situación con la de Venezuela: “Voy a cargar lo que pueda, ya no sé cuánto está, hay que cargar lo que se pueda, no queda otra. Hasta que no se ordene este país va a ser así. Ya estamos como Venezuela o peor”.

Otro automovilista afirmó que las constantes subidas de precios ya no los sorprenden: “Lamentablemente, ya perdimos la capacidad de sorpresa. Antes nos sorprendíamos de los aumentos de precios, hoy es más de lo mismo”. Sobre el motivo de la escasez, supuso que se debe a la especulación económica impulsada por el aumento de precio.

La incertidumbre y la preocupación entre los conductores misioneros reflejan la difícil situación económica que enfrentan en medio de aumentos de precios constantes y la escasez de combustibles en los surtidores.