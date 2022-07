Suspendieron la toma de pedidos a los comerciantes

POSADAS. Comerciantes están padeciendo la suspensión de tomas de pedidos por parte de proveedores. La medida comenzó a regir desde este lunes.

En ese contexto, para conocer más sobre esta situación, en el programa TVA que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez dialogó con Nelson Lukoski, quien al respecto declaró:

“Esto se dio en un fin de mes, donde la semana pasada con todo ese despelote, las empresas vienen haciendo mandado sus listas de precios que empiezan a regir a partir de esta semana”, declaró el comerciante del rubro supermercado.

En ese sentido agregó: “todos han suspendido las tomas de pedido, se respetan la entrega de las compras pactadas”.

Contó que los comerciantes que hicieron el pedido del viernes “están salvados”. “Pero ahora nadie está tomando pedidos, suspendieron todos. Incluso algunos proveedores cerraron el lunes”, precisó Lukoski.

Y añadió: “los aumentos que se empezaron a dar la semana pasada era de un 5 y un 10%, eran parte de los aumentos mensuales. Lo que está pasando hoy es por suspensión de las ventas hasta nuevo aviso. Creo que esto va a llevar toda la semana”.

“Vamos a tener una semana compleja”

Así lo expresó Carlos María Beigbeder, otro de los comerciantes consultados en el programa TVA.

Dijo que la semana será compleja: “porque hay movimientos de precios, no estoy diciendo nada nuevo. Subió el dólar y todos amenazan con subir de precios, con suspender la entrega, como fue ayer”.

Y agregó: “esta situación ya la hemos vivido varias veces y sabemos cómo funcionan estos cambios abruptos. De todas maneras, creo que van a subir los precios, pero no es para alarmarse demasiado porque no terminan impactando drásticamente. No hay que olvidarse que venimos de una inflación enorme y eso atenta contra el movimiento de precios”.