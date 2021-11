Taxistas piden discutir la ordenanza

POSADAS. En la mañana de este jueves, trabajadores del volante bloquearon las calles Rivadavia y Bolívar de la ciudad, mientras se realizaba una nueva sesión del Concejo Deliberante.

En ese marco, Misiones Cuatro dialogó con Eduardo Gauto, el Secretario General de la Asociación de Taxistas Unidos, quien manifestó que se reunieron con los ediles y que fue “una charla muy acalorada”. Los trabajadores del volante piden una modificación de la ordenanza vigente.

“Esto queda en stand by, hasta que realmente nos sentemos todas las partes del sector en una mesa de diálogo a discutir una nueva ordenanza. No llamar a un sector, que no sea solamente ese sector”, expresó Gauto.

Por su parte, el taxista Gustavo Rebull contó que los tres bloques (Maximicemos, Juntos por el Cambio y renovación) les dijeron que el tratamiento de la ordenanza no se va a realizar este año. “Pedimos perdón a la población por haberles causado este trauma. Tenemos que manifestarnos para que nos escuchen”, expresó el trabajador del volante.

En ese sentido agregó: “lo más grave es que nos quieren decir los horarios que tenemos que trabajar, todos los días tenemos que facturar. Podemos tener hasta 10 años el vehículo, si tengo el auto con 10 años, es porque ‘no me da el cuero’ para cambiar y quieren que se haga cada dos meses la técnica. Hay cuestiones que se hicieron inviables y ahora se dieron cuenta”, comentó.

La manifestación que se realizó este jueves a la mañana frente al Concejo Deliberante fue levantada en horas del mediodía, de acuerdo a lo informado por la Policía.