Taxistas se quejan de la falta de combustible y apuntan a las estaciones y los vehículos paraguayos

POSADAS. La falta de combustible que estaría motivada por la demanda por parte de vehículos procedentes de Paraguay está causando inconvenientes a los taxistas posadeños y desde el sindicato que conduce Alfredo Gamarra no descartaron medidas de fuerza si las autoridades no garantizan la provisión elemental para la labor de los peones de taxis.

En diálogo con MisionesCuatro, Gamarra insistió en que los choferes tienen problemas para conseguir combustible en Posadas, en un contexto en el que el precio es muy beneficioso para los conductores que residen y trabajan en Paraguay. “A veces nos cuesta conseguir por este manoseo al granel que sufrimos por parte de los vehículos del paraguay que llevan (combustible) ‘a dos manos’, como quien dice”, expresó.

“Tenemos una parada en Artigas y Quaranta donde compañeros están teniendo inconvenientes por la cantidad a mansalva de autos paraguayos que están cargando combustible. Respetamos a la parte empresaria pero somos parte trabajadora que sufrimos ese atropello”, se quejó el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Misiones (Sipetaxmis)

El problema de los peones que no pueden cargar de combustible una sola vez por día

En esta línea, Gamarra insistió en que los peones no pueden hacer una única carga diaria de combustible, porque no disponen del suficiente dinero y van cargando a medida que van recaudando con viajes. “El peon de taxis no tiene 3 lucas para cargar combustible por día, va cargando de a mil y si va recaudando va haciendo. Es la popular en el sector de taxistas. Sin embargo, hay autos (de Paraguay) que están 10 minutos cargando”, manifestó.

“Lo único que pedimos es que no nos falte el combustible para los trabajadores de taxis. Y si llega a suceder eso vamos a tener que salir a buscar la manera de que se garantice para que los muchachos puedan seguir prestando el servicio”, disparó Gamarra.

En cuanto a los horarios para cargar combustible, Gamarra sostuvo que hay estaciones YPF que los respetan, y otras empresas a las que no les importa. Sin ir en contra de la rentabilidad de las estaciones de servicio, Gamarra reiteró que pretenden “que no produzcan un desabastecimiento a los taxistas de Posadas”.

Nuevo aumento en las tarifas de taxis

Consultado sobre el cuadro tarifario vigente, Gamarra comentó: “Existe una ordenanza que habla de revisión semestral de la tarifa, se necesite o no. El Concejo Deliberante tiene que convocar a audiencia pública y las partes darán las distintas intenciones para una readecuación tarifaria”, precisó.

“El sector taxista no va a quedar atrás de todo este desfasaje que viene sucediendo a nivel país. En estos días vino otro aumento del combustible”, recordó Gamarra, quien pidió “equiparar la bajada de bandera al litro de nafta”.

“Estamos pidiendo una bajada de bandera de 140 pesos y 14 o 15 pesos, la ficha. Tampoco se trata de levantar mucho (la tarifa) porque el 70% de los usuarios son trabajadores del Estado”, argumentó el jefe del Sipetaxmis.

En cuanto a los tiempos que manejan para la readecuación tarifaria, Gamarra indicó que “la semana que viene vamos a hacer la presentación”. A partir de entonces, corren los tiempos del Concejo Deliberante para convocar a las Audiencias Públicas.