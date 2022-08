Tiene 12 hijos y vive de limpiar vidrios; necesita una cama y un colchón

POSADAS. Durísima historia de vida de Juan de la Cruz Maidana, vecino del populoso barrio A4. En diálogo con el móvil de MisionesCuatro el vecino comentó que no cuenta con beneficios del Gobierno, pese a ello, se gana la vida limpiando vidrios.

Desesperado por su situación, el vecino manifestó que necesita una cama y un colchón “y algo para los chicos”, agregó. “Nadie me da nada, no me dan valor”, dijo.

Según el vecino de 47 años, no tuvo suerte al buscar trabajo, por ello, se gana la vida limpiando vidrios en el semáforo.

Interesados en colaborar, pueden acercarse al barrio A 4. Manzana 231, casa 3.