Tiene 80 años y duerme en el monte: “El Iprodha discrimina a las personas mayores”

POSADAS. La pobreza que afecta a 141 mil personas en la capital misionera expone a los organismos estatales que deben intervenir para la contención de las familias y así quedó de manifiesto con la denuncia pública de Rosendo Benítez, un anciano de 80 años que se encuentra en situación de calle y apeló a la solidaridad de los posadeños para mejorar sus condiciones de vida. Y ello porque le dieron la espalda tanto el Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) como el Ministerio de Desarrollo Social –cuyo titular, Fernando Meza, se encuentra de campaña para convertirse en el próximo intendente de Posadas.

Benítez, un jubilado que afirma que no puede pagar un alquiler, sostuvo que solicitó una vivienda al Iprodha, pero la respuesta fue negativa. “Dijeron que uando llegamos a 60 años ya no podemos solicitar una vivienda, porque seguramente no vamos a poder terminar de pagar. Es un sistema que el gobierno trató mal con el Iprodha, porque discrimina a personas mayores”, consideró Benítez, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional

El hombre contó que padece de una “gran hernia” en el abdomen, lo que le impide “hacer un trabajito para ganarme el pan. Pero la gente es solidaria y colabora”, recalcó.

Ante la consulta de este medio, Benítez reveló que estaba durmiendo “atrás del (Hospital) Baliña, en el monte, debajo de cuatro plantas de mango. Tenía mi fueguito, mi cama de cartón, dormía allí y me comían los mosquitos”, contó el anciano, añadiendo que en el lugar sufría por las elevadas temperaturas y por los mosquitos.

En los días de lluvia, Benítez se trasladaba hasta un supermercado chino que está en el ingreso a la zona de Itaembé Miní. “Debajo del techo, en la vereda dormía”, relató el hombre, poniendo de testigos, a los serenos que cuidan el comercio. “Otro recurso no tengo, y necesito ayuda: una camita o un colchón”, pidió Benítez.

Asimismo, el hombre detalló que una pareja lo encontró a la intemperie y lo llevó a su vivienda, “pero tienen una familia numerosa” y su casa “es de cuatro por cuatro” metros.

Respecto de porqué está en la calle, Benítez explicó: “El mismo presidente y el Gobierno sabe que si alquilo no como y si como no alquilo. No me alcanza. El alquiler es de $30 mil”, dijo.

En su pedido a los vecinos de Posadas, entre lágrimas, Benítez expresó que la gente sigue siendo solidaria y que está pidiendo un lugar donde dormir, una cama o bien, un inmueble para cuidar. “Si alguien tiene una casa para cuidar o algo, puedo hacer de casero”, dijo Benítez y brindó como número de contacto, el 3764291547.

Ministerio de Desarrollo Social

Por otra parte, Benítez detalló que también acudió al Ministerio de Desarrollo Social, específicamente, a una oficina ubicada en el centro cívico, pero no hubo una intervención concreta del organismo que preside el ahora candidato a intendente Fernando Meza. “En Acción Social me prometieron una cama, un colchón y una frazada. La semana pasada me tenían que llevar y hasta ahora no recibí nada. Ya pasó otra semana”, se lamentó.

Mientras que, además de esta asistencia comprometida por el ministerio, según Benítez también le ofrecieron un corte de casa (vivienda de madera, de emergencia), pero tampoco se concretó. “Solicité una casa (a Desarrollo Social) y me ofrecieron que me iban a hacer una casa en el terreno de esa señora. Hice un papel en la policía donde ella me autoriza a hacer una casita en el fondo del terreno”, dijo.

“Tengo 80 años, estoy durmiendo en el monte y me comen los bichos”, resumió el hombre.