POSADAS. En un incendio en su vivienda, Ramón Ariel Frutos, un conocido diariero del barrio San Gerardo, perdió todas sus pertenencias y apenas salvó su vida y la de su pequeño hijo de 4 años. De acuerdo con Frutos, el incendio se inició en las últimas horas, “por un colchón que se prendió fuego”. Y rápidamente, las flamas consumieron todas sus pertenencias.

“Me socorrieron los vecinos. Fue en un segundo. Mi nenito salió gritando”, contó Frutos, añadiendo que él se salvó porque un vecino suyo lo alzó y sacó de la vivienda.

Según el infortunado hombre, “los bomberos llegaron cuando la casa se había quemado. Anoche me quedé en la casa de mi vecino. Ni dormí por lo que me pasó”, reveló Frutos, confirmando que con su hijo necesitan ayuda, pero aún no hubo ningún contacto por parte de las autoridades provinciales y municipales.

“Tengo un menor a cargo, tiene 4 años. Necesito ropita, calzado y abrigo”, dijo Frutos. Y añadió que también precisan muebles, camas y colchones.

Consultado por MisionesCuatro, respecto de si habían recibido alguna asistencia por parte de las autoridades, Frutos reveló: “Dijeron que iba a venir. Pero todavía no lo hicieron. Estoy esperando”, sostuvo este lunes por la mañana.

Ante la incertidumbre respecto de una asistencia estatal que se hace esperar o podría no concretarse, Frutos hizo un llamado a la comunidad. Quienes quieran asistirlo pueden acercarse al Barrio San Gerardo, y dirigirse a la casa 119 de la Manzana E. Allí tienen que preguntar por “Tito, el Diariero”.

El barrio San Gerardo, antes Barrio PAM, se encuentra en la zona de las avenidas Blas Parera y Monseñor De Andrea.