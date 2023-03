Todo listo para la Liga Municipal de Vóley

Imagen ilustrativa vía Serargentino.com

POSADAS. Con una doble jornada en el Polideportivo “Finito” Gehrmann, comenzará la Liga Municipal de Vóley organizada por la Dirección General de Deportes. Los partidos de la primera fecha se disputarán el sábado 18 y domingo 19 de marzo.

Este evento congregará a equipos femeninos y masculinos de diferentes clubes de la ciudad, en busca de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Las categorías habilitadas serán: Menores (sub 14, sub 16 y sub 18), Máster + 30 (únicamente en Femenino) y Primera.

Los interesados en inscribirse o solicitar algún tipo de información adicional, se pueden comunicar al celular 376- 4683791.

El cronograma del torneo corresponde a los días 18 y 19 de marzo (primera fecha), 8 y 9 de abril (segunda fecha), 22 y 23 de abril (tercera fecha), 6 y 7 de mayo (cuarta fecha), 3 y 4 de junio (quinta fecha) y 1 y de julio (sexta fecha y la gran final).