Tope de $600 en tarjetas SUBE: Zbikoski “le domina al Gobierno” y “nos está manejando la vida”, denuncian

POSADAS. Los vecinos y las comisiones que integran la Unión de Comisiones Barriales cuestionan con dureza al Grupo Zbikoski, que explota comercialmente el 95% de las líneas de transporte urbano en el Gran Posadas y el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) Misionero, a través de la empresa Servicios Urbanos SA.

Así lo reveló Carlos Brunaga, presidente de la UCB, a “Previa Informativa” este jueves, en una entrevista en la que mencionó todas las falencias en las que incurre el Grupo económico vinculado a la empresa Don Casimiro: frecuencias, trato a los usuarios, estado de la Estación de Transferencia Quaranta, servicio nocturno, y, especialmente, el tope de $600 para las recargas de las tarjetas SUBE Misionero, que implican un máximo de 12 viajes en un contexto en el que existen escasos puntos de recarga.

Los vecinalistas de la UCB, “están malos porque nos ponen el tope de $600 para cargar las SUBE. Y encima hay pocos lugares (de recarga) la gente tiene que estar trajinando para poder cargar. Limita tu plata para poder viajar, para ellos es más”, empezó diciendo Brunaga, sobre la cuestión del beneficio que obtiene el Grupo Zbikoski, toda vez que un usuario paga en efectivo ($70) en lugar utilizar las SUBE Misionero ($50)

El tope de los $600 en las recargas de SUBE y el servicio de las empresas del Grupo Zbikoski, “es un problema para la gente. Los tratan mal, no hay frecuencia acá en la 213, andan cuando quieren, paran donde quieren y hacen lo que quieren”, manifestó.

Para cambiar el actual cuadro de situación, “podemos juntarnos entre todos”, pero “hay una sola empresa, que es Zbikoski, que le domina al municipio y al gobierno. Ellos quieren 10 colectivos para llevar a una movilización y se los da gratis. Los municipales suben a los colectivos y los llevan de aquí para allá. ¿Qué derecho vamos a tener (los usuarios) a reclamarle si le presta servicio al municipio?”, planteó Brunaga, con una lógica contundente.

“Además es una sola empresa. Acá va a terminar la joda cuando hayan 4 o 5 empresas que le hagan competencia. Antes cuando había mucha competencia, hace 15 o 16 años, no había estos problemas. Ahora el problema es que hay una sola empresa”, insistió Brunaga, para quien “hasta que no se vaya esta gente que negocia con el gobierno, es muy difícil”.

Según el presidente de la UCB, cada vez que realizan un reclamo por el servicio de líneas de Zbikoski, mejora el mismo, por escasos días. “Por 3 – 4 días anda bien el colectivo y después hacen lo que quieren”, lanzó Brunaga.

Ante la consulta de Previa, Brunaga remarcó que todos los barrios ubicados en la zona de la ex ruta 213, “sufrimos lo mismo, las mismas consecuencias. Si no hay frecuencias de colectivos los chicos llegan tarde a la escuela. O están muy llenos los colectivos y no le llevan. Ellos mismos (Zbikoski) cansan a los chicos que van a estudiar”, aseguró Brunaga, añadiendo que los estudiantes les dicen a sus padres, “para qué voy a ir si no me lleva el colectivo”.

“A veces tenemos que ir colgados (en los colectivos), es un desastre o pasan de largo”, añadió.

Por otra parte, Brunaga cuestionó también el servicio nocturno, que prestan las empresas del Grupo Z. “Es un desastre y una vergüenza. Después de las 22 se terminó, andan cada 2 horas o cada 3. Larga un colectivo del ex Parque Paraguayo y llega a la ex 213 en 2 horas y media. Tenés que esperar y corres el riesgo de que te roben el celular (en las paradas de colectivos), que te peguen o asalten. Pero ellos no tienen en cuenta eso”, describió Brunaga.

Luego, el referente de la UCB apuntó sus dardos a la estación de Transferencia Quaranta, manejada por Servicios Urbanos y el Grupo Zbikoski. “Transferencia es un chiquero, un guarda ganado, es el monopolio de ellos. No hay asientos. El baño es un desastre. Si cae alguien, no hay como auxiliarle porque no hay salita ni un médico, cuando venga la ambulancia, ya podés patinar. Puede venir el coche fúnebre directamente”, fustigó Brunaga.

Sobre el final de la entrevista, Brunaga volvió a cuestionar el tope de $600 en las recargas de SUBE Misionero. “Si se me termina (la carga de la tarjeta) no me llevan. No hay opción. ¿Cómo cargar por $600 y no te llevan si no está cargada la SUBE? O sube el inspector y te quieren viajar”, detalló el vecinalista.

“Andas con tu plata en el bolsillo, queriendo cargar $1.000, $2.000 u $800 y te ponen $600 como tope. Nos está manejando la vida, esto es único en Argentina”, bramó Brunaga, para quien la única solución concreta, es que “levanten el monto de la carga de la sube”.

“Si igual tengo que gastar, te manejan la vida”, puntualizó.

Por último, Brunaga marcó las diferencias en el servicio que existen entre el Grupo Zbikoski y la empresa Bencivenga (Río Uruguay). “Viajo en los dos y prefiero usar Bencivenga: el aire acondicionado es más frío, los colectivos más limpios, los choferes más decentes y amables. Hay una mujer que maneja, en Zbikoski nunca vi una mujer manejando. Es un buen servicio y ellos (Bencivenga) no se prendieron a meterse en la mugre de Transferencia”, sentenció.