Myriam Maidana, una de las trabajadoras de la red de traslado, explicó: “Vinimos a hacer un apoyo y pidiendo recomposición salarial y arreglo de unidades de trabajo. Apoyamos a docentes y policías, pero es por nuestra lucha para la red de traslado que tiene unidades rotas”. Maidana resaltó la necesidad urgente de mejorar las condiciones de los vehículos utilizados para traslados, esenciales para el servicio de salud en la provincia.

Verónica González, otra trabajadora del sector, añadió: “Estamos en asamblea permanente en apoyo al paro por recomposición salarial, arreglo de ambulancias y que devuelvan bases recortadas. Hemos decidido el quite de colaboración a traslados que no son de urgencia”. González señaló que las condiciones actuales no solo afectan a los trabajadores sino también a la calidad del servicio prestado a la comunidad.

Trabajadores de la red de traslado se sumaron a la manifestación multisectorial pic.twitter.com/IqKzdu7W4q — Misiones Cuatro (@misionescuatro) May 20, 2024

Estas declaraciones se producen en un contexto de amplio descontento social en Misiones. Desde tempranas del lunes, diversas manifestaciones y cortes de ruta se han llevado a cabo en distintos puntos de la provincia.