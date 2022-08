“Un gobierno no puede operar o proyectar sin la participación del trabajador y las empresas”, dijo Abel Motte

POSADAS. En diálogo con el móvil de Misiones, el empresario del rubro carne, Abel Motte, fue consultado sobre la convocatoria que hizo el gobierno para el sector y sindicatos y al respecto declaró: “creo que un gobierno no puede operar o proyectar sin la participación del trabajador y las empresas”, expresó.

En esa línea agregó: “la convocatoria me parece una estupidez, yo convocaría para decir como haría para decir cómo hacemos producir más y con este aumento de la producción bajar costos, no lo he escuchado. Creo que la única solución que tenemos para estabilizar precios, aumentar la ocupación, es generar mayor cantidad de negocios. Por lo tanto, las dos partes tienen que estar sentadas en la mesa del gobierno, pero el criterio cambiaría, si seguimos haciendo las cosas igual, por lógica las cosas van a seguir igual”, declaró Motte.

“Si es solucionar el problema que tenemos, si no lo aplicamos a la ecuación productiva, vamos a seguir en la misma situación”, precisó el comerciante.

También se refirió a la situación en la provincia de Misiones: “acá nos frena la aduana al mercado paraguayo o brasilero, cuando en realidad es nuestro mercado. Las pymes misioneras tanto industriales como comerciales tienen que producir tanto para Brasil y Paraguay, de Buenos Aires estamos muy lejos, teníamos una norma de la cual he sido extremadamente protagonista que era el régimen de exportación simplificado, está inhibido porque exige la liquidación de divisas de exportaciones, esto no tiene en cuenta el mercado real”, declaró.