Un hombre subió a una antena de 40 metros de altura y fue rescatado

POSADAS. Un hombre llamado Mario Sebastián (41) subió a una antena de telefonía con intenciones de quitarse la vida, de acuerdo a lo informado por la policía. El hecho sucedió este martes en el Barrio Miguel Lanús, en la Avenida Las Palmeras y Calle Tenientes Estévez.

Permaneció casi dos horas trepado en la antena y, cuando personal de Policía y Bomberos arribaron al lugar, lo convencieron para que desista de su actitud.

El móvil de Misiones Cuatro se acercó hasta el lugar y habló con Marta Leiva, una vecina del barrio, quien al respecto comentó: “estábamos preocupados porque un muchacho que se crio en el barrio, y que sufre esquizofrenia, subió a la antena de Telecom no sé con qué intención. Vino la policía y una vecina lo ayudó para que pueda bajar despacito, varias horas llevó para convencerle porque no quería bajar, no sabemos con qué intenciones subió”.

“Gracias a dios no hubo no hubo ninguna desgracia y le llevaron al doctor”, declaró la vecina.

El muchacho fue trasladado en ambulancia hacia el hospital Carrillo con correspondiente custodia policial.