Un traje para la Estudiantina vale entre 25.000 y 30.000 pesos

POSADAS. Diego Colella, quien se desempeña como encargado de una mercería de la ciudad, dijo que, en la previa de la estudiantina hay “alta demanda”.

“Los chicos desde hace años comienzan a trabajar con tiempo y en esta época están bastante a full”, reveló el comerciante.

Por otra parte, mencionó que hay faltante de stock: “hace un año ya, por ejemplo, plumas no tenemos, hace dos años no ingresan al país, también mostacillas transparentes, hay muchos colores de lentejuelas que no tenemos”, contó.

“Casi el 100 por ciento de los materiales son importados, es valor dólar, sube el dólar y suben estos materiales”, agregó.

Consultado sobre el precio actual de un traje para la estudiantina señaló: “calculo que un traje con confección tiene que estar entre 25 y 30.000 pesos”.