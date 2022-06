Una mamá con niños, a punto de quedar en la calle, pide ayuda

POSADAS. Una madre de siete hijos podría quedar en la calle en los próximos días, porque le exigen que desaloje una vivienda que usurpó hace aproximadamente un año en la zona de la calle Juan Manuel de Rosas (nº 7201). Según Laura Piñeiro, sus familiares “viven en Corrientes” y actualmente carece de recursos materiales como para alquilar un inmueble.

“Me metí acá porque no tengo a dónde ir. Mis familiares viven en Corrientes. Y ahora me están pidiendo que desaloje. Pero no tengo a dónde ir. Les dije que me den más días, pero me dijeron que no. Me dieron hasta el miércoles, sino van a venir y tumbar todo. Con criaturas o sin criaturas, me van a sacar el pilar de la luz, que estoy pagando”, detalló Piñeiro, añadiendo que “hace un año que estoy acá”.

En cuanto a la intrusión de la precaria vivienda que ocupa con sus hijos, Piñeiro contó: “Vi vacío y me metí porque estaba con ellos en la calle. Como son muchas criaturas, no me quieren alquilar”, dijo.

“Yo antes alquilaba por Cabo de Hornos, y sinceramente, no tengo a dónde ir”, expresó la mujer, y aclaró que “acá no se puede vivir, porque no hay agua, no hay baños, no hay nada”.

Sin asistencia del Iprodha, habría estado en un refugio para víctimas de violencia de género

Ante la consulta del móvil de MisionesCuatro, sobre si pudo recurrir al Iprodha, Piñeiro explicó que antes residía en el barrio Sol de Misiones, y “estoy censada con ellos (con el asentamiento). Pero esa vivienda, me vendieron porque estuve en un hogar, porque tuve problemas con el papá de ellos- Y me vendieron la casa”, reveló la mujer.

“Realmente necesito. Veo que mucha gente tiene y por qué a mí no me quieren dar. No pido mucho, es para tenerle a ellos, porque no podemos estar en la calle. Sólo una casita con una piecita”, remató la mujer en un llamado a la solidaridad de los vecinos, y en reclamo a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.

Piñeiro dejó el número 3765114886 para contactarse con ella y asistirla junto con sus hijos.