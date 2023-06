Usuarios del transporte rehenes de las reducciones de frecuencias y aumento del boleto

En los últimos días, los vecinos que diariamente usan el transporte urbano se ven afectados por la reducción de frecuencias. Por otra parte, este lunes se confirmó que aumentó el boleto urbano en Candelaria y Garupá.

En ese contexto, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, Eduardo Pérez habló con Cristina Cuevas, la Presidente del barrio Hermoso, quien al respecto declaró: “la verdad que nos da una gran impotencia a todos los vecinos, a todos los usuarios, porque esta gente hace lo que quiere con nosotros. No somos beneficiarios de nada somos rehenes de ellos”, expresó.

“Es lamentable porque ya no hay respeto hacia los usuarios, yo no sé qué es lo que ellos pretenden, porque si no existieran los usuarios no existiría la empresa tampoco”.

Asimismo, ante esa situación, mencionó la posibilidad de recurrir a un recurso de amparo: “yo creo que la ciudadanía toda que usamos el transporte, en algún momento habría que recurrir a un recurso de amparo. En algún momento habría que hacerlo”, manifestó Cuevas.