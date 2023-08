Vecina denuncia que le piden 30 mil pesos por la poda de un árbol

“Vino una inspectora y me pidió un arancel de 30 mil pesos para podar”, afirmó. Lo más preocupante es que el árbol en cuestión no se encuentra en su terreno, sino en la Escuela Nº238. “La Directora presentó notas con los pedidos porque ya cayó una rama del árbol sobre mi casa”, explicó, añadiendo que la seguridad de su familia está en juego. “Aparte peligra la vida de mis hijos y nietos”, agregó con preocupación.

Suárez compartió un incidente impactante que ilustra la gravedad de la situación. “La rama cayó a 40 cm donde dormía mi hijo”, reveló, resaltando el peligro inminente que representa el árbol. A pesar de los riesgos evidentes, Suárez afirma que no recibió respuestas adecuadas y que ahora se le está solicitando un pago de 30 mil pesos para llevar a cabo la poda.

“Soy vendedora ambulante y no tengo esa plata”, lamentó, destacando la dificultad financiera que enfrenta para cumplir con este requisito. Aunque la directora de la escuela solicitó que se realice la poda, no les dieron respuestas concretas. “La directora está pidiendo que arranquen el árbol, pero no hay respuestas”, afirmó.

“Me preocupa mucho la situación porque en cualquier momento puede caer”, dijo con urgencia. Con una mirada puesta en el futuro, Suárez busca la seguridad de su hogar y familia, esperando que se tomen medidas efectivas para abordar esta peligrosa situación.