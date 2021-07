Vecina reclama por sobrefacturación en la boleta de luz

POSADAS. Un nuevo caso de sobrefacturación en las boletas de luz deja al descubierto una práctica recurrente en la empresa Energía de Misiones; en este caso la damnificada fue Natalia Montenegro, del barrio San Jorge, quien dialogó con Misiones Cuatro y contó que de pagar 400 pesos de luz por mes ahora le facturaron 4 mil pesos.

“En marzo me vino la boleta 417 pesos, y en abril 4472 pesos, les reclamé y no me hicieron caso por eso fui y denuncié en Defensa del Consumidor”, detalló Montenegro.





La primera audiencia tras la presentación estaba pactada para el 9 de junio, sin embargo, según contó la damnificada, la abogada de la empresa se ausentó. “En la última audiencia sí se presentó, pero la única solución que me dio fue que me dejaban a 648 kilowatts para pagar ahora y el resto pagar en cuotas”, precisó.

De esta forma, pese a que hay un error en la boleta desde la empresa pretenden que la mujer afronte la deuda. Cabe señalar que tras recibir este monto irrisorio en su factura en el mes de abril, la boleta siguiente correspondiente a junio volvió a valores que se acercan a los habituales de un consumo de 648 kilowatts.

“Desde la empresa me dicen que el empleado tomó mal la medida”, aseguró Montenegro. Y añadió que la última boleta le llegó con el aviso de “conexión sujeta a corte” por la factura que está en conflicto. Todo esto pese a que no se puede cortar mientras la denuncia continúe en defensa del consumidor.

Montenegro además mencionó que otros vecinos también fueron afectados por esta maniobra de la empresa proveedora de energía eléctrica, aunque en algunos casos decidieron acordar el pago en cuotas que ofrece la empresa por su error.

“En enero explotó el transformador de Emsa, y en ese periodo me vino 3 mil pesos de luz, y tuve que pagar porque no me quisieron reconocer”, concluyó la damnificada sobre los atropellos a los que viene siendo sometida.