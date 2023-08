Vecino de Fátima denuncia robos recurrentes y falta de seguridad en el barrio

Carlos abrió su corazón para contar cómo la confianza fue traicionada por personas que vivían a escasos metros de su hogar. “Mi propio vecino que se hizo pasar por mi amigo. Vinieron a pasar el día del amigo conmigo, me tomó hasta el último fernet, me pagué el asado, pero ellos no tenían buenas intenciones”, contó indignado.

Los robos fueron devastadores para Carlos, quien es discapacitado y vio cómo su casa fue saqueada en repetidas ocasiones. “Me ‘pispearon’ la casa, se llevaron todas las herramientas. Es el tercer robo que sufrí. Me vaciaron la casa, me sacaron hasta la bombilla, las máquinas de soldar”, expresó.

El afectado aseguró haber realizado las denuncias correspondientes a las autoridades, proporcionando nombres y apellidos de los presuntos delincuentes. “Hice la denuncia, ampliación, di nombres y apellidos”, afirmó, buscando justicia por los actos perpetrados en su contra.

Según Carlos, estos robos no solo afectan su patrimonio, sino también su tranquilidad y la de los vecinos. “Los vecinos tienen miedo, yo lo perdí, junto con mis cosas. No tengo más nada de que vivir y con qué vivir”, manifestó.

El último incidente ocurrió el 23 de julio entre las 2 y las 6 de la mañana, cuando los delincuentes aprovecharon la oscuridad para saquear su hogar. “Se llevaron hasta la garrafa. Lo que recaudan no venden, cambian por drogas”, afirmó Carlos, poniendo de manifiesto una preocupante situación en el barrio.