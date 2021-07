Vecino denunció que le usurparon la casa con anuencia de policías y que está bajo amenazas

POSADAS. Otro grave conflicto por presunta usurpación e intrusión de vivienda se desarrolla en estos momentos en el Barrio A3-2, donde Héctor Pereyra, un vecino del lugar, aseguró que en la madrugada del sábado último, un grupo de adultos se metieron por la fuerza y se instalaron en su propiedad, con la complicidad de efectivos de la policía “que conocen y hablan con los usurpadores”.

Según confió Pereyra a MisionesCuatro, en la madrugada del sábado pasado (10/7), “aproximadamente a las 5 y media de la mañana, un grupo de personas, todos mayores, irrumpieron en mi casa en construcción. Se levantó mi chico de 16 años. Quien fue golpeado. Mi señora fue golpeada también”, denunció.

“Llamé al 911, vino, pero me llamó la atención (que los policías del) 911 no hicieron absolutamente nada. Los usurpadores estaban acá y uno de la policía separó a otro. Y hablaron medio en secreto, porque la policía conoce a esta gente. No son desconocidos. Y entonces me dijo que teníamos que radicar la denuncia en la Comisaría 10ª para ‘arreglar las diferencias’. Porque ellos reclaman como dueños. Pero no tiene absolutamente nada”, enfatizó Pereyra, añadiendo que él dispone de la certificación de obra y el boleto de compra venta de la vivienda.

Según Pereyra, tiene todos los papeles de propiedad en regla y cuando iban a cerrar la propiedad y “ese día íbamos a colocar un portón, ellos en la madrugada, irrumpieron y se metieron adentro”, agregó.

Ampliación de denuncia por usurpación y amenazas

“Hice una ampliación de la denuncia el día domingo y me amenazaron a mí y a mi familia. Estoy encerrado en el fondo. Secuestrado y prácticamente privado de mi libertad. Cada vez que pasaba mi chico para comprar algo, le vivían amenazando”, alertó Pereyra, quien sostuvo que, en el último tiempo, mermaron las amenazas porque conocidos suyos, llamaron al Subsecretario de Justicia, Pedro Marinoni.

“Pero la ocupación sigue. Quiero que el juez dicte sentencia y desaloje a esta gente de acá. Si consideran que tienen derecho, que presenten la documental ante la justicia. Son todos mayores de edad, varones, que no tienen familia. Desde 2007 el predio es de mi señora. Lo único que hice fue comprar la mejora, porque había otra gente viviendo acá. Sólo quiero que el juez dicte sentencia”, finalizó.