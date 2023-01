Vecinos de la Chacra 158 preocupados por los reiterados hechos de robo y vandalismo

POSADAS. Cristina Villalba, una vecina de la Chacra 158, en el barrio de Villa Cabello contó al móvil de MisionesCuatro los hechos de inseguridad que viven en la zona y que afectan a los vecinos.

“Lo más feo es la calle 42, 141,145, en esa esquina se juntan y hacen desastre. Anteayer estaban apedreando las casas de los vecinos, en calle 42 y 141”, comentó.

Además, contó que los vecinos no hacen la denuncia por miedo: “los vecinos no quieren hacer la denuncia, le tienen miedo porque consumen. No hay denuncias para dejarle detenido, tampoco la policía puede hacer mucho”, expresó.

En ese sentido, contó que los jóvenes se juntan en la vía pública a consumir sustancias y que luego salen a robar. “hay un chico que hace poco salió de la cárcel y anda como quiere”, expresó.