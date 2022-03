Vecinos de Miguel Lanús piden más seguridad tras una ola de robos

POSADAS. Vecinos del barrio Miguel Lanús denuncian que hay “zona liberada”.

En la última semana, hubo robos en algunas viviendas y una pizzería. Los hechos ocurren tanto de día, como de madrugada.

En diálogo con este medio, Lidia, relató que su hija fue víctima de robo “vino de su trabajo y encontró la ventana rota”, contó.

“Estamos en total abandono y queremos que las policías recorran a la noche”, agregó la mujer, quien agregó que a un vecino suyo intentaron ingresar a su vivienda a las 9 de la mañana.

Tras las rejas

“Así vivimos, enrejados, mientras que los ladrones están en libertad”, exclamó María, otra vecina de la zona, quien mostró las rejas que tiene en la puerta de su casa.

“Ellos pueden salir y hacer lo que quieren y nosotros no”, añadió.

Además, contó que en el barrio no hay alumbrado público, “a la noche no hay iluminación, no salimos”, expresó.

Pérdidas millonarias

También dialogó con este medio, Daniel Martínez, propietario de una Pizzería en Miguel Lanús, que fue víctima de robo.

“La semana pasada, el día que hubo bastante lluvia entraron al negocio, calculamos que fue entre las 3 y las 5 de la mañana”, comentó.

Y agregó: “nos robaron bastantes cosas, maquinarias, como una plancha de quesos, caja de hamburguesas, cargadores, auriculares, parte de la caja registradora que había solamente cambios”, reveló el comerciante.

Además, contó que frente a su local robaron en tres oportunidades y que hay muy poca presencia policial.

“No pasa la policía, es muy raro que pase, no de madrugada, si durante el día”, manifestó.

Asimismo, contó que debió reforzar la seguridad de su comercio. “Reforcé ventanas y puertas y tomé otras medidas de seguridad”, declaró Martínez.