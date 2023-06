Vecinos del asentamiento Los Oleritos denuncian inseguridad y abandono

POSADAS. En el asentamiento Los Oleritos, situado entre la ruta 213, el barrio Centenario y el barrio Sol de Misiones, los vecinos son víctimas de la inseguridad y reclaman falta de respuestas por parte de la policía.

“Las necesidades son muchas. En el barrio, la inmensa mayoría son muchachos jóvenes, no sé, 30 años o menos, que no quieren trabajar, no trabajan”, reveló Brígido Olivera, un vecino del asentamiento Los Oleritos al móvil de MisionesCuatro.

Por otra parte, dijo que en la zona hay “mucha inseguridad”. “A mí me robaron muchas veces. Ayer a la mañana, tres casas más adelante, la señora se llama Marisa, le entraron a la casa al amanecer, le llevaron zapatillas, herramientas, carretillas, muchas cosas”.

“La policía viene y la policía sale con que ellos no pueden hacer nada, que los vecinos tomen medidas por sí mismos, eso nos dice la policía”, agregó.

Por último, señaló: “falta trabajo y falta cultura del trabajo, porque la gente no quiere trabajar, yo tengo algún trabajito para hacer y todo disparan. Nadie quiere”.

Víctima de la inseguridad

También habló Marisa, quien comentó que es víctima de inseguridad por segunda vez. “La primera vez me robaron una moto 110 y hasta el día de hoy no se sabe nada”, declaró la vecina.

“Hice todas las denuncias, nunca hicieron nada y nunca llega juzgado”.

“Ayer me entraron, me robaron palas, zapatillas, carretilla muchas cosas”, agregó.

“Todos se callan, nadie dice nada, la policía sabe y al otro día ya están ahí afuera”, expresó la vecina.