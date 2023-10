Vecinos del barrio Estepa hace tres meses padecen la falta de agua

POSADAS. Vecinos del barrio Estepa -ubicado detrás del Campus de la UNaM en Miguel Lanús- se manifestaron frente a Casa de Gobierno este viernes, debido que hace tres meses registran problemas con el suministro de agua, que depende de la cooperativa del barrio.

El móvil de MisionesCuatro se acercó hasta el lugar del reclamo y habló en primer lugar con Teresa Maidana, una vecina del barrio, quien al respecto declaró: “hace casi tres meses que estamos sin agua. Si bien tenemos una cooperativa y una perforación en el barrio, se quemó la bomba de agua, arregló el supuesto presidente (de la cooperativa). Después se volvió a quemar y no nos dio más respuesta de nada”.

En esa línea agregó: “venimos a reclamar el agua es fundamental para cada familia y nadie nos da respuesta. El presidente se esconde, le llamamos por teléfono, nos bloquea”.

Asimismo, dijo que el servicio de agua “depende solamente de la perforación”.

“Somos 84 familias y nadie nos da respuesta. La presidenta del barrio y una señora del merendero gestionaron con la municipalidad que vaya a llevarnos agua en los camiones aguateros nos lleva a veces una vez en la semana, a veces dos veces”, concluyó.

Por su parte, Dora Brítez, la Presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Estepa señaló: “hace más de tres meses que vengo en reuniones, reuniones, pero no tenemos respuesta. Hay más niños que mujeres y encima hay chicos especiales que necesitan el agua”.

En esa línea añadió: “dicen vamos a hacer una cooperativa. ¿Para qué queremos una cooperativa si no tenemos agua? No tenemos una cooperativa de amplio servicio, con eso podríamos tener cordón cuneta, empedrado, por lo menos en nuestro barrio, nada, no tenemos y hace más de 20 años que está esa cooperativa”, cuestionó la vecina.