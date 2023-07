Vecinos del barrio La Querencia solicitan obras y alumbrado público

POSADAS. En la Chacra 82, barrio La Querencia, los vecinos esperan la realización de obras de cordón cuneta, contó Isabel Irala, una residente del lugar.

“La canaleta acumula agua, basura. El presidente del barrio nosotros no sabemos quién es, no hay comisiones acá directamente, no conozco desde que estoy acá”, relató la vecina al móvil de MisionesCuatro.

Además, dijo que la zona es oscura y que necesitan “urgente alumbrado público”.

Asimismo, dijo que la zona es insegura: “es una vergüenza lo que estamos viviendo acá en la chacra 82. Necesitamos seguridad y alumbrado público urgente”, expresó.