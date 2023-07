Vecinos del Bº San Onofre denuncian obras inconclusas

Mirta Duarte, una de las vecinas afectadas, destacó: “Ya no pasa el colectivo desde hace un tiempo por el tema que no arreglan la calle, el arroyo se inunda y no podemos salir cuando llueve. Sin colectivo estamos hace un año. La parada está ahí, abandonada.” La falta de transporte público genera un gran inconveniente para los habitantes del barrio.

Asimismo, Mirta señaló que las obras de entubado del arroyo y el cordón cuneta también se encuentran en estado de abandono: “La obra de entubado del arroyo quedó ahí. El cordón cuneta también. Esta es la avenida Avellaneda donde pasaban los colectivos. Ahora es imposible, esto es imposible. Cuando llueve es un pantano”.

Celia González, otra vecina afectada, agregó que el colectivo dejó de pasar debido al deterioro de las calles: “El colectivo dejó de pasar hace meses por el estado de las calles. Hay muchos usuarios afectados que tienen que caminar muchas cuadras (desde calle Avellaneda) hasta la avenida Pueyrredón”.

Sobre las obras inconclusas, Celia manifestó su decepción: “Empezó la construcción y ahora paró todo. Cordón cuneta ya está y estamos esperando el asfaltado, además del arreglo del puente que está ahí y es horrible durante los días de lluvias porque se inundan todos los vecinos”.

La falta de iluminación también es un tema preocupante en el barrio: “La iluminación pedimos mucho. Hay un foco que hace unos cuatro años que está quemado. Nos dijeron que compremos el foco y el vecino coloca”.

Las obras inconclusas y la falta de mantenimiento de las zanjas abiertas han generado frustración entre los vecinos: “Hay zanjas abiertas desde noviembre del año pasado. Fue muy lento y prácticamente no trabajaron. Después de las elecciones pararon totalmente”.