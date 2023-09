Vecinos del barrio Santa Clara reclaman que hace más de una semana no tienen agua

POSADAS. Vecinos del barrio Santa Clara, ubicado por ex Ruta 213, hace 11 días no cuentan con el servicio de agua. Por ese motivo, decidieron realizar durante dos días un corte de ruta.

El móvil de MisionesCuatro se acercó hasta el lugar y habló con Nelson Villagra, un vecino del barrio, quien relató la situación que están atravesando: “venimos luchando hace 11, 12 días sin agua acá en el barrio Santa Clara, que es un barrio muy viejo”.

“Tenemos una cooperativa de agua, es del barrio. Estamos pidiendo si nos pueden solucionar con una bomba, tenemos gente mayor, niños, es un barrio grandísimo y no tenemos una gota de agua”, contó Villagra y dijo que en total son 150 familias afectadas.

Además, dijo que hicieron el pedido para la red de agua, pero no hay respuestas. “La bomba vale 700 mil pesos, no llegamos, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados”, expresó.