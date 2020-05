Velázquez pidió que se respete el trabajo del HCD

Ahora, la iniciativa del jefe comunal será analizada en comisión junto al proyecto “Un cielo para Todos” de Velázquez.

En ese marco, el edil realizó una serie de planteos vinculados a la dinámica actual de trabajo entre ambas instituciones municipales. “Cuando hablamos de diálogo y consenso buscamos terminar en soluciones concretas, lo importante que los proyectos se traten con urgencia y que lo aprobemos, no importa quién los presenta”, señaló Velázquez.

“Tenemos la obligación de recordarles a esos funcionarios que estamos acá para cumplir nuestra función de cercanía con la gente y les hacemos un llamado de atención para que sepan que no están tomando las decisiones que tienen que tomar”, insistió.

Además, el concejal señaló que a su parecer en el ámbito del Ejecutivo municipal “hay quienes quieren medir los tiempos de la política como si fuera importante saber de quién viene una decisión, pero sin embargo no importan de donde vengan las propuestas, sino que les lleguen las soluciones a los vecinos. A ellos nos debemos”, agregó.

El planteo realizado por Velázquez incluyó un pedido de “mayor respeto” por el trabajo de los concejales: “Los que pregonamos el diálogo sabemos que el diálogo que no conduce a nada no sirve, nosotros tratamos de alcanzar consensos para que se logren resultados y políticas concretas que conduzcan a soluciones para los vecinos, no para otra cosa”.

“Hoy recién el Ejecutivo envía su propuesta sobre un tema que ya planteamos el año pasado. Me parece bien, celebro que el intendente presente su propuesta sobre “pirotecnia cero”, pero les recuerdo que los vecinos necesitan soluciones urgentes y rápidas, para eso sí el dialogo y el consenso, pero no vamos a permitir que algunos funcionarios crean que el trabajo del Concejo no vale nada, nosotros fuimos elegidos por los ciudadanos y ese compromiso con la gente es innegociable”, subrayó Velázquez.