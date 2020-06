Vendedores ambulantes: “Unas mil familias no tienen plata para comer”

POSADAS. Vendedores ambulantes habilitarán sus puestos como forma de protesta. Esto se debe a la falta de respuestas por parte del municipio. “Van a abrir bajo mi responsabilidad, no van a clausurar porque yo se los voy a impedir”, apuntó el representante de SIVARA.

Alberto Fusté Padrós habló con Misiones Cuatro de la situación que padecen los trabajadores de la vía pública, en el marco de la cuarentena obligatoria: “Estamos en el día 73 que no trabajan los vendedores de la vía pública, las mesas del centro, los chiperos, Chacra 32-33, Santa Rita, Itaembé Miní, Villa Cabello y plaza sarmiento, la costanera, estamos hablando de cerca de mil familias y la mayoría no tiene plata para comer. La única ayuda concreta que recibieron es el módulo alimentario del ministerio de Trabajo de la provincia, la mayoría no cobró los 10 mil pesos de IFE y la mayoría son madres a cargo de muchos hijos que no cobran AUH”, declaró.