Venta de empanadas y bonos para costear gastos de operación de una niña con parálisis cerebral

Desde el inicio de su tratamiento a la temprana edad de año y medio, Brenda enfrentó desafíos motrices debido a su diparesia espástica. “Brenda tiene parálisis cerebral afectada en la parte motriz. Está en tratamiento desde año y medio y se nos dio la posibilidad de acceder a la cirugía que tanto estamos esperando”, compartió Nora, familiar cercano de Brenda, en una entrevista con MisionesCuatro.

Los gastos médicos han sido una preocupación constante para la familia de Brenda. “Esta es la primera [cirugía] y los costos del honorario del doctor es de 2 mil dólares, más estadía y pasajes”, explicó. Para enfrentar estos desafíos financieros, la familia adoptó un enfoque creativo y emprendedor. “Realizamos un bono colaboración y estamos por vender empanadas el 20 de agosto”, agregó.

La venta de empanadas y la organización de rifas fueron algunas de las iniciativas que la familia implementó para recaudar fondos. “Se van a vender empanadas y se retiran el club Capri desde las 12.15 horas. Pueden reservar a mi número 3764379409”, invitó Nora a quienes deseen contribuir. Además, la familia logró involucrar a amigos y seres queridos en esta causa solidaria. “Colaboran la familia y amigos y estamos por sortear premios de 200 mil, 100 mil y 50 mil pesos”, compartió.

La respuesta de la comunidad fue abrumadora, sorprendiendo incluso a la familia. “Hay gente que colabora que ni conozco. Estamos recibiendo mucho amor y nos faltan poco para cumplir este sueño”, expresó. El apoyo no solo se manifestó a nivel local, sino también en la lucha contra los desafíos burocráticos. “La obra social es una pelea eterna. OSDE no cubre estadía, ni viáticos. Cubre los gastos sanatoriales. No cubre anestesista y siempre es pagar”, lamentó.

A pesar de los obstáculos, la familia perseveró y buscó alternativas. “Nos fuimos a Buenos Aires y ahora la obra social nos cubre, sanatorios y clínicas, pero no los honorarios del doctor, tampoco estadía”, compartió. Con el objetivo de lograr la atención médica necesaria, Brenda y su familia están programados para viajar a Buenos Aires en septiembre para una serie de cirugías. “Estaríamos yendo el 9 de septiembre a Buenos Aires. El 12 le operan un piecito y el 19 es la segunda intervención”, detalló.

Brenda, quien ha conquistado los corazones de quienes la conocen, es descrita como un rayo de sol. “Todos la quieren a Brenda que es un sol”, dijo Nora con orgullo.