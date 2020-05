Vialey: “Fue lamentable” la contaminación en el Aº Vicario

POSADAS. Tras la contaminación del arroyo Vicario este sábado, un delito ambiental que ocasionó una gran mortandad de peces, el ministro de Ecología Mario Vialey sostuvo que no está descartado que el químico arrojado pueda afectar a animales o personas que entren en contacto con las aguas. No obstante, remarcó que arrojaron bastante agua para que escurra y baje la contaminación.

“Intervenimos en forma conjunta con el municipio. Es un hecho ambiental lamentable, fue muy negativo y quedó demostrado que el arroyo Vicario tenía vida”, remarcó el ministro, al tiempo que subrayó que “se tomaron muestras porque y se procedió al secuestro de evidencia posible”. Más concretamente, Vialey reveló a MisionesCuatro que secuestraron dos tambores con vestigios del químico contaminante. “Eso está en proceso de análisis de laboratorio, todavía no tenemos (identificado) el químico involucrado

Consultado sobre cuándo tendrían el resultado de los estudios, “supongo que depende de la complejidad” del análisis y del químico involucrado. “Hoy (por el martes) se entregó una muestra y mañana (miércoles) se entregará otra y se extraerán los restos en los tambores”, puntualizó.

Es probable que el químico afecte a otros animales

En cuanto a la posibilidad de que el químico que mató a cientos de peces en el Vicario, pueda afectar a otros animales, Vialey admitió que esto “es probable”. Aunque insistió en que aún no saben cuál es el agente contaminante. “Los peces son muy sensibles a cualquier elemento tóxico que llegue al agua. El pez vive en el agua. Cualquier persona o animal que toque puede llegar a contaminarse”, comentó.

“Por eso, el trabajo que hizo la municipalidad de tirar mucha agua en el arroyo, ayuda a que escurra, y esa sustancia se diluya en la cantidad de agua. Lamentablemente (el químico) termina en el río. Se está chequeando la salida al arroyo”, admitió el funcionario, quien llamó la atención a los vecinos, de “no colocar una manguera o caño al cauce y después terminar contaminando el arroyo, con una consecuencia de daño ambiental muy grande”.

Por otra parte, Vialey confirmó la presentación de una denuncia penal y fuertes sanciones a los responsables, aunque no brindó cifras. “Se está haciendo la investigación, se labraron actas. Después se verá a quién corresponde la responsabilidad. No puede decir cuánto o cómo sería la multa. Le pido a la parte legal que sean muy duros para que sirva de ejemplo a las otras personas que también hacen esto. No vamos a permitir que estén dañando nuestro ambiente”, subrayó.