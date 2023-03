Vive con aguas servidas dentro su vivienda, por el bloqueo de una cámara séptica

POSADAS. Una familia compuesta por una mujer y sus tres hijos deben resistir la inundación y contaminación de su vivienda con líquidos cloacales a raíz del bloqueo de una fosa séptica que habría realizado una pareja de vecinos, que según la denuncia pública de Rossana Espíndola, construyeron un baño extra y trasladaron la cámara séptica comunitaria a su baño, perjudicando a las demás familias, pero especialmente a la que reside en la planta baja del Edificio K (Escalera 11) en la chacra 154 del barrio Villa Cabello de Posadas.

“Viene desde hace años este problema. Desde que mis vecinos se apoderaron de la cámara séptica, yo no puedo acceder”, reclamó Espíndola, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, este lunes, desde su vivienda en la Chacra 154.

Según la mujer, la empresa Samsa (Servicio de Agua de Misiones) intervino colocando una cámara séptica pequeña, pero en los últimos días esto ya no es suficiente y los operarios llevan varios días sin poder desbloquear la cámara. “Es un problema de cloacas. Los vecinos taparon la cámara séptica y no tengo forma de desagotar la cloaca. Y brota todo en mi casa, dentro de mi domicilio, en mi patio y en mi baño”, reveló Espíndola.

“Ese problema lo tengo hace 10 años, pero venía solucionando. Y ahora es imposible. Hace tres días que es imposible. Vienen los de Samsa y no pueden destrancar”, señaló la mujer, explicando que por cada dos edificios hay una cámara séptica. Lo que origina la dramática contaminación de su vivienda “tiene que ser de esa cámara que es del edificio. Ellos (por los vecinos) hicieron un baño afuera y trasladaron la cámara séptica al baño que ellos hicieron, (la cámara) que estaba puerta con puerta”, afirmó Espíndola.

De acuerdo con la denunciante, los vecinos no quieren retrotraer lo que hicieron. “Ya llamé a la policía. La mujer no quiere que le rompan el baño porque lo hizo con porcelanato. Pero selló la cámara (séptica) Mientras tanto me estoy inundando con agua de cloacas”, fustigó.

En esta línea, Espíndola puso de relieve que no hay diálogo o mediación posible con los vecinos que habrían bloqueado la cámara séptica en cuestión. “Hice denuncias en la policía y en el juzgado. Lo primero que quieren es que concilies. Pero ya me cansé de hablar con este señor y no hay forma. Pedí una conciliación hace 8 meses y nunca me citó el juzgado”, sostuvo la vecina.

Por último, Espíndola describió cómo es vivir en una vivienda con un centímetro cúbico de agua servida dentro del inmueble. “Hay un cierto horario que no se puede estar. Ahora cierro la puerta de atrás, y me manejo con la de adelante. Mis hijos tienen motos y no pueden entrar (con los vehículos) porque no se puede estar. Tengo mis perros en una piecita atrás”, consignó la vecina.

Vale remarcar que el Eprac (Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas) no tomó cartas en el asunto, en el marco de un conflicto que lleva varios años sin resolverse y que involucra al organismo destinado a garantizar el correcto servicio de agua y cloacas.