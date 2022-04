Viven hacinados, perdieron todo por el temporal y piden asistencia a Desarrollo Social

POSADAS. Una familia compuesta por varios niños y dos adultos apeló a la solidaridad de los vecinos de Posadas, luego de perder colchones, prendas, calzados y otras pertenencias tras el último temporal, que inundó la precaria vivienda en la que residen en hacinamiento, en el barrio El Porvenir II.

Si bien ya cuentan con una asistencia de Defensa Civil para la reconstrucción del techo de la vivienda, siguen padeciendo por el hacinamiento y la carestía, pues los niños y el bebé de este grupo familiar, precisan ropas, calzados, pañales y todo otro elemento de primera necesidad, según reveló Natalia María, la abuela de los pequeños, quien además, tiene a su cargo una hija con discapacidad.

La mujer pidió al Ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, por un corte de casa para poder subsanar en parte, el problema del hacinamiento que aqueja a esta familia compuesta por una muchacha de 19 años (con discapacidad), un chico de 16 años, una niña, una pareja adulta (el hijo y la nuera de Natalia) y dos nietos (una bebé).

En diálogo con MisionesCuatro, Natalia reveló que un día antes del último temporal, se comunicó con el referente de Defensa Civil en el barrio y le dijeron que ese día, a las 15 le iban a instalar una carpa. “Pero no vino nadie. Y me dieron una carpa al otro día. Pero no tenía clavos. Soy una mujer sola. No tenía clavos, madera, nada. Un vecino olero, vino y puso (sin clavos) Eran las 5 de la madrugada y vino esa lluvia. Y entró toda el agua porque no tenía techo. Sólo tenía una carpa rota como techo. Se mojó todo”, detalló la mujer.

De acuerdo con Natalia, su hijo le ofreció que se construya una vivienda en el terreno, pero no puede por falta de recursos. “Estoy refugiada en la casa de mi hijo. Yo no tengo casa. Le pido al ministro de Desarrollo Social, si él tiene una casita para darme y hacerme acá, frente a la casa de mi hijo. Porque esta piecita es de 3 por 3 (metros) y estamos amontonados todos”, reveló.

“Si alguien de buen corazón tiene una cama o el ministro, para mi hijo… porque nosotros en una cama, dormimos tres”, resumió la mujer, quien añadió que se la puede encontrar en la vivienda que “está al lado del merendero ‘Los Peques’”. Además, Natalia pidió “ropita para una nena de 7 meses, para un nene de 3 años o pañales para la gorda, que no tenemos. Y calzado para mis chicos. Yoko no está yendo a la escuela porque no tiene zapatillas”, detalló la mujer sobre las carencias que padecen los niños de este grupo familiar.

Los interesados en asistir a esta familia, pueden comunicarse al 3765-232242.