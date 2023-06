A dos meses de las denuncias por malas condiciones en escuela de Paraje Maybau, no hay respuestas

Ariel, padre de uno de los alumnos, habló con el programa “Somos Identidad” de MisionesCuatro y describió la situación desesperante en la que se encuentra la escuela. Con aproximadamente 50-55 alumnos, el edificio, construido en 2008 y revestido de madera, se encuentra en un estado deplorable. El baño es compartido, hay filtraciones de agua cuando llueve y las condiciones generales son pésimas.

Acta firmada con los padres e incumplida por las autoridades

Según Ariel, desde hace tiempo se solicitaron la construcción de un nuevo edificio, incluso una vecina donó un terreno de 50 por 50 para ese propósito. Sin embargo, a pesar de contar con el título del terreno y de los trámites realizados anteriormente, no se avanzó en la construcción de la escuela durante los últimos 10 años.

El padre de alumno mencionó que las gestiones previas realizadas por la directora anterior no tuvieron continuidad por parte del director actual. Los reclamos no recibieron la debida atención y las autoridades provinciales no entregaron respuestas concretas ni acciones para solucionar la problemática.

La necesidad de un nuevo edificio es urgente, ya que los estudiantes se ven obligados a estudiar en condiciones precarias. El edificio actual, construido completamente de madera con piso de madera, no brinda un ambiente adecuado para el aprendizaje. Los estudiantes carecen de un entorno digno, y además se ven en la necesidad de turnarse para limpiar el baño, ya que no cuentan con personal de limpieza.

Según Ariel, hubo un compromiso de los intendentes a solucionar el tema del terreno en un plazo de dos meses y presentar un proyecto para la construcción de la escuela en un lapso de seis meses a un año. Sin embargo, mientras tanto, los estudiantes siguen sin contar con un lugar adecuado para su educación.

Ahora, los padres planean cortar el tránsito de la ruta 2. La medida de fuerza sería el próximo martes desde la mañana.