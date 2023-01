Acampe en Bº La Costa: siguen las amenazas y resiste una joven embarazada, que está incomunicada

GARUPÁ. La dramática situación que padecen familias sin techo que pretenden tierras en una zona censada por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) en el barrio ex San Cayetano (hoy La Costa) empeoró en los últimos días, gracias al accionar de la policía de Garupá, que impide el ingreso de los vecinos que impulsan la protesta que tendría el objetivo de repartir lotes “a las familias que realmente lo necesitan, porque son muchas mujeres más, separadas, con hijos, que en este momento no podemos pagar un alquiler”, según contó Aida, una joven embarazada que es la única que resiste en el acampe.

Cabe destacar que en este acampe y protesta de familias sin techo, hombres, mujeres y niños fueron amenazados por un joven portando machetes y palos, Octavio Pintos, quien junto a sus allegados agredieron a los ocupantes y cuentan con protección de los uniformados de Garupá, según se desprende de numerosos videos que circulan en las redes.

Mientras la municipalidad no interviene activamente y el alcalde renovador K Luis Ripoll no habla del tema, empleados municipales habrían llegado hasta el acampe –ahora unipersonal- para señalar que el oscuro personaje que estaría vendiendo lotes a $800 mil –dentro del polígono relevado por el Renabap-, Enzo “Chavo” Mereles, en realidad no figura como propietario del terreno en disputa.