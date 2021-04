Acosta: “Más de 50 mil afiliados a Uthgra, no están trabajando”

POSADAS. La situación de los gastronómicos y hoteleros es crítica a nivel país y en la provincia, con un número importante de empresas cerrando o cambiando de rubro, según lo admitió Antonio Acosta, el secretario general de la Unión de Trabajadores Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.

En diálogo con MisionesCuatro, Acosta reveló que más de 50 mil afiliados dejaron de trabajar a nivel nacional, y que, en Misiones, temen que las restricciones por la segunda ola de coronavirus (Covid-19) impacten sobre el turismo interno que llevan a cabo habitantes de las provincias con mayor poder adquisitivo (CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) y así caigan las visitas a Misiones.

“Fuimos perdiendo muchos afiliados y muchos hoteles, restaurantes y bares, no van a abrir más porque no sabemos cuándo va a terminar esto”, confió Acosta, en diálogo con MisionesCuatro, sobre la crítica situación del sector. En Misiones, “es la actividad más castigada. No tenemos cumpleaños de quince, cenas de fin de año, eventos, y peloteros y bufetes en los clubes, ya no funcionan”, recalcó Acosta.

Fenomenal caída en la actividad e incertidumbre sobre el futuro

“Los hoteles no están trabajando y algunos han cerrado. Hoy donde teníamos más afiliados, en los hoteles (de Iguazú y Posadas), la gente está suspendida. Cobran el Repro (subsidio nacional) y lo que puedan darle los empresarios, que es poco”, contó el sindicalista, añadiendo que “a nivel nacional, más de 50 mil afiliados no están trabajando más”.

Acosta se mostró cauto y evitó dar números sobre la caída de la actividad (y las afiliaciones a Utgrha Misiones), pero insistió en que la veintena de locales que trabajan en la Costanera, no representan el estado de la actividad en Posadas. “En el casco céntrico y periferia, es muy poco lo que están trabajando”, comentó.

Sobre el escenario en el mediano plazo, Acosta comentó: “Tenemos esperanza de que, para temporada alta, puedan venir. Pese a que desde Buenos Aires no pueden salir”, sostuvo Acosta. Asimismo, puso de relieve que los bonaerenses, porteños, santafesinos y cordobeses, son los de mayor poder adquisitivo “y pueden visitar Misiones”. “Esperamos que vengan de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba”, sentenció Acosta.

Por otra parte, Acosta aseguró que sin los préstamos Repro, los hoteles no podrían continuar abiertos.